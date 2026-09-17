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Ruggiero Rizzitelli, ex calciatore, intervistato da Tuttosport, ha parlato così del confronto Donyell Malen-Lautaro Martinez verso Roma-Inter: «In questo momento scelgo l’olandese. Da quando è arrivato in Italia ha segnato praticamente un gol a partita. Lautaro è fortissimo e gioca in Serie A da tanto, ma Malen mi ha davvero impressionato». Pure Lautaro proverà a essere decisivo nel match scudetto di sabato. «L'Inter è abituata a disputare queste partite, è una squadra collaudata, ha il carattere e i giocatori per rimontare gare come quella col Napoli e l’Udinese. La Roma non ha la stessa abitudine ultimamente, ma in questa stagione i giallorossi sono partiti alla grande. Lautaro è fortissimo, è completo, cattivo, tignoso, forte di testa, segna in acrobazia, per il modo di giocare mi ricorda Vialli» .

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Chi è secondo lei il miglior partner d’attacco per ognuno dei due? «Thuram ed Esposito sono incredibili, il francese è più collaudato, l’italiano è giovane ma già forte, non dico che uno valga l'altro, ma siamo lì e pure Bonny è bravo. La Roma, di attaccanti puri, ha solo Castro, gli altri sono seconde punte e trequartisti, non bomber».

Come vedrebbe un ipotetico duo d'attacco Lautaro-Malen? «Caspiterina! Sarebbe devastante, in due arriverebbero in Serie A, in una stagione, a 40-50 gol complessivi. Basta veramente dargli quel metro di spazio che ti fanno male».

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Chi vincerà la classifica cannonieri? «Da romanista dico Malen. C’è chi sostiene possa battere il record di Higuaín, mi sembra oggettivamente difficile, se segnasse 30 gol con la Roma sarebbe un grande risultato».

Roma-Inter può essere decisa da Malen e Lautaro? «Sono i maggiori candidati a segnare, ma mi auguro segni Dybala. A Paulo un gol contro l’Inter lo sbloccherebbe del tutto, ne ha bisogno in questo momento, visto che di assist ne ha sfornati molti, sarebbe bello ora se segnasse un gol decisivo a una squadra forte come quella nerazzurra».