Con Antonio D'Avirro, Antonio Bana ha difeso Gianluca Rocchi nell'inchiesta che lo ha visto indagato per una ipotetica 'frode sportiva' per la quale invece oggi è stata richiesta l'archiviazione.

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Il legale, ai microfoni di Skysport24, ha detto: «Ritengo che, dopo leggerò le motivazioni, la Procura abbia con responsabilità e attenzione vagliato tutti gli atti di indagine, soprattutto quelli a favore della posizione di Rocchi e credo sia giunta a questa conclusione. Aspettiamo il passaggio al Gip per vedere poi la sua determinazione».

«Diciamo che in questo momento si riabilita la persona del dottor Rocchi di fronte, se mi è permesso, ad un calvario mediatico che lo tenuto sotto pressione in tutti questi mesi. E da questo lui dovrà risalire con calma tenendo la testa alta», ha aggiunto.

-E le presunte bussate al VAR invece passano sotto la competenza della Procura di Monza?

Andremo a verificare a Monza a quale magistrato è stata assegnata la pratica e e vedremo come proseguirà quell'aspetto. Ma oggi la parte madre dell'attività di indagine della Procura di Milano ha una sua richiesta d'archiviazione.

-Si traccia anche una linea a livello di giustizia sportiva?

Sono due piani autonomi. Certamente avere procedimenti che hanno avuto una chiusura o parziale chiusura può dimostrare tante cose e verranno soppesate con il giusto rendiconto.

(Fonte: SS24)