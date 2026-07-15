Uno degli avvocati dell'ex designatore arbitrale ha parlato della decisione della Procura di richiedere l'archiviazione nell'inchiesta sulle presunte combine nelle designazioni
Con Antonio D'Avirro, Antonio Bana ha difeso Gianluca Rocchi nell'inchiesta che lo ha visto indagato per una ipotetica 'frode sportiva' per la quale invece oggi è stata richiesta l'archiviazione.
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Il legale, ai microfoni di Skysport24, ha detto: «Ritengo che, dopo leggerò le motivazioni, la Procura abbia con responsabilità e attenzione vagliato tutti gli atti di indagine, soprattutto quelli a favore della posizione di Rocchi e credo sia giunta a questa conclusione. Aspettiamo il passaggio al Gip per vedere poi la sua determinazione».
«Diciamo che in questo momento si riabilita la persona del dottor Rocchi di fronte, se mi è permesso, ad un calvario mediatico che lo tenuto sotto pressione in tutti questi mesi. E da questo lui dovrà risalire con calma tenendo la testa alta», ha aggiunto.
-E le presunte bussate al VAR invece passano sotto la competenza della Procura di Monza?
Andremo a verificare a Monza a quale magistrato è stata assegnata la pratica e e vedremo come proseguirà quell'aspetto. Ma oggi la parte madre dell'attività di indagine della Procura di Milano ha una sua richiesta d'archiviazione.
-Si traccia anche una linea a livello di giustizia sportiva?
Sono due piani autonomi. Certamente avere procedimenti che hanno avuto una chiusura o parziale chiusura può dimostrare tante cose e verranno soppesate con il giusto rendiconto.
(Fonte: SS24)
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