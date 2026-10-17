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Non può che essere soddisfatto Gian Piero Gasperini della risposta della sua Roma, che dopo la sconfitta rocambolesca in Champions League contro il Real Madrid reagisce e batte il Genoa, rimettendosi in marcia in campionato.

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Queste le considerazioni dell'allenatore giallorosso a DAZN:

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"Era una partita difficile contro un Genoa che tatticamente creava delle difficoltà. Ci siamo adattati molto bene nel secondo tempo, giocando bene. Con tante defezioni ma anche con tanti giovani di valore. Dovevamo dare una risposta alla sconfitta dell'altra sera e non abbiamo fallito. Castro? In alcune occasioni può giocare con Malen. Ho sempre creduto in lui, ha grandi margini e colpi straordinari. Siamo andati a prenderlo al Bologna anche per questi grandi colpi, ci darà una grande mano".

"Quelli che hanno giocato stasera avevano già giocato e sanno tutti che alla fine il loro minutaggio sarà molto alto, in un calendario molto fitto. Giochiamo a ritmi serrati e tutti devono sentirsi titolari. Giocheranno tutti tanto e tutti saranno responsabili dei risultati della Roma. Lulli? La cosa più bella è stata vedere la faccia dopo il gol, la sua gioia incontenibile. E' stato bravo a chiudere sul secondo palo. Ha forza, velocità e resistenza. Ci ha creduto e ha fatto gol. E' una soddisfazione".

(Fonte: DAZN)