Petar Sucic ha sbagliato un gol clamoroso ieri. A due passi, a porta vuota. Si è messo le mani nei capelli come gli interisti allo stadio o davanti alla tv. Da non crederci. Ma tant'è. Un episodio sicuramente da aggiustare, si può sempre fare meglio. Ma quell'errore non è la foto di una prestazione che invece è stata all'altezza.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Gazzetta dello Sport invece lo boccia e parla in generale del suo momento, non solo dell'episodio in sé. "Il centrocampista croato si è divorato una rete a porta vuota, macro-errore che rischia di traghettarlo in zona Henrique. Continuiamo a credere che Sucic abbia colpi da campione, ma la realtà oggi comunica altro", si legge in un articolo della rosea. Un giudizio un po' controcorrente rispetto a quelli che sono arrivati sulla gara fatta a Bologna dal croato considerato ad esempio da Boban.

Durante la partita si è visto un giocatore capace di crescere e dettare i tempi là in mezzo. I giornali hanno notato il cambio marcia nella ripresa quando l'Inter tutta è cambiata in generale. Il Corriere dello Sport per esempio dà la sufficienza alla prestazione del giocatore. Il quotidiano Libero gli dà 6.5: "Il più lucido all'inizio, offre sempre una soluzione per il palleggio. Pesa l'erroraccio a porta vuota".

"Cresce in maniera esponenziale nella partita. Nel secondo tempo, detta i tempi nel centrocampo dell'Inter e lo fa bene. La partita sarebbe ovviamente da voto più alto ma paga un gol sbagliato incredibile. A porta vuota, con il piattone, più facile segnare e lui la mette sul palo", scrive il direttore di FCINTER1908.IT, Daniele Mari.

Il quotidiano Il Giorno gli dà 6: "Senza il gol sbagliato a porta vuota sarebbe una gara da 7 pieno. Ma quell’errore è grosso". Si è visto, ma la verità è che dopo le parole di Boban ("È un giocatore completo, straordinario e ha tanta classe. Credo debba avere più spazio nell'Inter. È evidente che non si senta a suo agio. Se continua così non so quanto senso abbia che resti lì") e dopo le sue sul minutaggio che non è ancora proprio quello che vorrebbe, siano aumentate le attenzioni nei suoi confronti.