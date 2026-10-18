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A Sport Mediaset si è parlato delle difficoltà in Champions dell'Inter, dopo la sconfitta col Bruges che complica il percorso dei nerazzurri in Europa.

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"Sindrome Champions dell'Inter: problema o casualità?", la domanda di Sport Mediaset. Risponde prima Riccardo Trevisani: "C'è qualche problema sicuramente. Casualità non è la parola giusta dopo tante sconfitte tra quest'anno e l'anno scorso in Champions League".

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Interviene anche Massimo Callegari: "È un problema innanzitutto di chi crede che l'Inter sia all'altezza delle big di Champions. La squadra non si è accontentata di ragionare per il pareggio col Bruges e si lanciata in un assalto esagerato"