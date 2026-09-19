Ai microfoni di DAZN, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato così prima della sfida dell'Olimpico contro l'Inter (qui le formazioni ufficiali).

“Inter riferimento un po’ per tutti in Italia, anche in Europa lo ha dimostrato. Gara test per noi e per loro ma siamo all’inizio, pensiamo a noi stessi, a quanto fatto in allenamento e riproporlo in partita. È troppo presto però, speriamo solo sia una bellissima partita e di portare a casa i 3 punti.

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Cosa fare di meglio contro questa Inter? Se guardo le due dello scorso anno, al ritorno il primo tempo non fu giocato malissimo. In casa facemmo la nostra partita, meritavamo qualcosa in più. Sono errori da non ripetere, cerchiamo di fare qualche gol più di loro”.