Roma avanti 2-0 al 45' all'Olimpico contro l'Inter, decide finora una doppietta di Manu Koné: le parole di Molina a DAZN all'intervallo.
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Roma avanti 2-0 al 45' all'Olimpico contro l'Inter: decide finora una doppietta di Manu Koné. Queste le parole dell'esterno giallorosso Nahuel Molina ai microfoni di DAZN:
"Bisogna continuare a fare così, altri 50 minuti fino alla fine. Io a sinistra? Mi trovo benissimo".
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