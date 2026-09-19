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Ai microfoni di DAZN, l'attaccante Matias Soulé ha parlato così del pareggio per 2-2 dell'Olimpico tra Roma e Inter. “Sono veramente stanco, un po’ deluso perché vincevamo 2-0. Ci hanno pareggiato, ma sono l’Inter, giocare così… molto bello per noi, ci deve dare energie per fare ancora meglio nelle prossime gare. Giocata alla pari con l’Inter? Loro sono i più forti, non solo quest’anno. C’è una delusione perché eravamo sul 2-0, ma abbiamo comunque fatto 2-2 contro i più forti.

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Io atleta migliore ora con Gasperini? Mi sento molto bene fisicamente, per fortuna la pubalgia è passata, ho lavorato tanto in vacanza. L’anno scorso quasi non mi muovevo, ora mi sento molto meglio. Giocando a sinistra, sono abituato a destra, mi devo ancora abituare ma provo a fare del mio meglio. A destra c’è Dybala che fa sempre la differenza, io mi abituo lì a sinistra.

La grande concorrenza? Tutti disponibili, con l’Atalanta sono entrato dopo, siamo una squadra molto competitiva e chi parte e chi entra si dà sempre il massimo. Questo fa la squadra e fa crescere, alza il livello rispetto all’anno scorso. Siamo più squadra, più famiglia”.