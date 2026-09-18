La Roma è la prossima avversaria dell'Inter (si gioca sabato alle 18 nella capitale) ed è pure, in questo momento, la squadra con la quale i nerazzurri condividono il primo posto della classifica del campionato di Serie A. Dello scontro diretto e in generale del momento dei giallorossi ha parlato al Corriere della Sera Mile Svilar.

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Nell'intervista il portiere giallorosso si è soffermato sulla partita e sugli obiettivi suoi e dei suoi compagni.

-Roma-Inter è il peggio, considerata la forza degli avversari, o il meglio?

-Inizio di un duello scudetto?

«È una grande partita che non vediamo l’ora di giocare per misurarci contro la squadra più forte del campionato, quella che negli ultimi anni è stata al top».«Mi viene da sorridere. A Roma fai 2-3 partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma. Noi dobbiamo essere equilibrati, stabili. Però sappiamo da dove veniamo e sappiamo dove vogliamo andare».

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Svilar e gli obiettivi della Roma

Al portiere della Roma il giornale ha anche chiesto quali sono gli obiettivi della squadra: «L'anno scorso non ci siamo detti a inizio anni 'arriviamo terzi', ma dopo una ventina di partite ci siamo resi conto che la qualificazione in CL poteva essere un obiettivo. L'obiettivo lo capiremo più avanti. Se siamo più vicini ai nerazzurri rispetto ad un anno fa? Sono passati 335 giorni dalla sfida dell’Olimpico. Me lo ricordo perché l'ho letto sui social. Sicuramente stiamo meglio se vediamo come stiamo giocando. Perché siamo più dominanti e più squadra: siamo al secondo anno con mister Gasperini e le idee sono più automatizzate. Il podio con Inter, Roma e Como? Per il tipo di gioco, per i gol, per il modo di vincere le partite, può essere giusto. Ma siamo a settembre, è presto».

Svilar ha anche parlato dei 54 clean sheet totalizzati in 138 partite dalla Roma: «È difficile creare occasioni contro di noi. Ma tenere la porta inviolata è un lavoro di squadra. Sono sincero: se vinco 2-1 e faccio 2-3 interventi decisivi mi dà più soddisfazione, anche se non fa statistica».

Poi una dichiarazione su due giocatori nerazzurri, sulla ThuLa: «Lautaro, difficilissimo da decifrare. E Thuram, mamma quanto è rapido». E un occhio al mercato con la Juve che sembrava interessata all'estremo difensore giallorosso: «Mai avuto un colloquio su questa cosa, non è che firmo un rinnovo fino al 2030 e poi rinnego tutto».

(Fonte: Corriere della Sera)