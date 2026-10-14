Matias Soulé, calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid, nel secondo turno della League Phase di Champions League, maturata nel finale.

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Rimonta clamorosa

Una questione di testa

"Non lo so, sinceramente non ho parole, perché era una partita che avevamo nelle nostre mani. Su tre calci d’angolo abbiamo praticamente perso la partita. Fino al 70’ eravamo avanti di due gol. Non ho parole, però questo deve servirci, perché dobbiamo essere attenti per tutti i novanta minuti. Adesso dobbiamo pensare alla prossima"."Penso di sì. Loro ovviamente hanno reagito dopo il nostro vantaggio, ma prendere tre gol così, su calci d’angolo praticamente uguali, è qualcosa che non va bene. In realtà siamo morti".

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Quanto pesa questa sconfitta

È la sconfitta peggiore?

"Quello che dobbiamo fare è mettercela subito alle spalle. Ovviamente siamo delusi, ma non dobbiamo calare dopo questa partita, perché avevamo disputato una grande gara per quasi novanta minuti. Non possiamo abbatterci adesso, soprattutto dopo essere stati in vantaggio"."Sì, non so cosa dirti, perché fa male finire così dopo la partita che avevamo fatto. Però, come ho detto prima, dobbiamo mettercela subito alle spalle e pensare già alla prossima. Dobbiamo prendere le cose positive che abbiamo fatto e lavorare in allenamento su quelle negative".