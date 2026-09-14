Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Udinese 5-3, Kosta Runjaic ha parlato così del match di San Siro:

"Mi aspettavo un'Inter così forte ma abbiamo regalato gol troppo facilmente. Il primo tempo abbiamo gestito meglio la palla rispetto al secondo tempo, nel secondo non abbiamo gestito la pressione, mi aspettavo una grande ripartenza dell'Inter nel secondo tempo ma abbiamo concesso gol troppo facilmente"

"Dobbiamo sempre migliorare, abbiamo tanti giocatori giovani e alcuni giocatori chiave erano infortunati. Non vedo l'ora che rientrino Zaniolo, Solet e Piotrowski, l'anno scorso eravamo calati e poi abbiamo vinto qui contro l'Inter anche con un po' di fortuna ma l'Inter è di un altro livello. Sabato abbiamo una partita importante contro il Cagliari"