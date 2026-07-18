Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche degli allenatori della Serie A.

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Con Spalletti può riportare lo scudetto alla Juve?

"Certo. Per me Luciano è un amico geniale, un lavoratore romantico, indissolubile. Una persona complessa, ma non complicata. Lo paragono al colonnello Aureliano Buendia di Cent’anni di solitudine, il romanzo manifesto del mio scrittore preferito, Gabriel Garcia Marquez".

Come mai questo paragone?

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"Perché Buendia prese parte a 32 rivoluzioni e le fallì tutte, sfuggì ad attentati e imboscate. L’insuccesso ha sempre il retrogusto di eroismo. Alla Roma guardavo i suoi allenamenti dal tetto di Trigoria: idee, movimento, moto perpetuo. A fine seduta aveva bisogno di qualcuno che lo ascoltasse, e io ero sempre lì. Così come Massara".

Allegri, invece, che personaggio può essere?

"Il Gattopardo, ‘tutto cambia perché nulla cambi’. A Napoli lo vedo bene. L’uomo giusto per dare equilibrio all’entusiasmo".

Un giudizio su Chivu?

"Lo chiamo impropriamente un mio protetto. Ci siamo parlati spesso. Ha una grande capacità interpretativa. Quando entri in uno spogliatoio devi capire come respirano, chi avrà più problemi, chi ne avrà meno. Ha vinto spazzando via i dubbi. E i dubbi possono ucciderti dentro".

Al Milan è arrivato Amorim.

"È lo sbarco in Normandia dei portoghesi, ma la decisione di fare piazza pulita non l’ho capita. Al tempo, mandare via Massara e Maldini fu sbagliato. Questi fondi non hanno un volto, agiscono come tagliatori di teste e non privilegiano la gestione umana di una squadra".

Gasperini e la “sua” Roma?

"Di lui stavolta preferirei non parlare".

Dove può arrivare il Como?

"È destinato a lottare per lo scudetto. Aver tenuto Paz è stata una mossa di livello. Hanno i fondi per un mercato stellare".