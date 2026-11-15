Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rivelato un retroscena clamoroso sul carattere di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma
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Intervistato dal Quotidiano Nazionale, Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rivelato un retroscena clamoroso sul carattere di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.
"Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni".
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