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Walter Sabatini, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha detto la sua anche su John Stones, in queste ore dato per vicinissimo all'Inter: "Stones? L'Inter ha fatto la scelta giusta. All'inizio Stones in Inghilterra ha pagato il prezzo record pagato per il suo trasferimento, è stato un po' schiacciato da questa responsabilità, ma poi si è ripreso ed è un giocatore davvero di alto profilo".