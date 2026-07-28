Il difensore inglese, dopo 10 stagioni con il Manchester City, è sempre più vicino ai nerazzurri
VIDEO / Inter, Stones è il re degli scherzi: Tuchel non credeva ai suoi occhi!
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Walter Sabatini, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha detto la sua anche su John Stones, in queste ore dato per vicinissimo all'Inter: "Stones? L'Inter ha fatto la scelta giusta. All'inizio Stones in Inghilterra ha pagato il prezzo record pagato per il suo trasferimento, è stato un po' schiacciato da questa responsabilità, ma poi si è ripreso ed è un giocatore davvero di alto profilo".
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