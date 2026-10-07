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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato anche di Nazionale. Ecco le sue parole sull'Italia:

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Che segnali hai visto da questa nuova Nazionale di Mancini? Chi ti ha convinto maggiormente?

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"Kayode fa brillare gli occhi quando lo guardi. Mi piace molto, è stata una bella scoperta e ora bisogna dare tempo a questa Italia per rinascere, dato che Mancini è un ottimo tecnico. A livello tattico non è facile per un ct lavorare come un allenatore di club e per questo bisognerà puntare sulla compattezza del gruppo, cosa in cui Mancini è molto bravo".

(Fonte: TMW Radio)