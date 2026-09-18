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Intervistato da news.superscommesse.it, Fabiano Santacroce, ex difensore tra le altre di Napoli e Parma, ha parlato anche di lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Getty Images

In questo momento vedi una vera favorita per lo scudetto oppure, come hai detto recentemente, sarà un campionato molto aperto?

"L'Inter è sicuramente la squadra da battere. Oltre ad avere tanti giocatori forti, sia tra i titolari sia tra quelli che entrano dalla panchina, ha una rosa di altissimo livello e questo nell'arco di una stagione può fare la differenza. C'è poi un altro aspetto importante: l'Inter è una squadra molto matura. Non ha cambiato tantissimo l'ossatura rispetto agli ultimi anni e questo significa avere giocatori che conoscono già determinate dinamiche e che sanno come affrontare la pressione della lotta scudetto. Detto questo, credo che sarà comunque un campionato molto aperto. Ci sono diverse squadre competitive e penso che la corsa al titolo possa rimanere equilibrata per molto tempo".

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Tra Inter, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, quale squadra ti ha impressionato maggiormente in questo avvio di stagione?

"Una delle squadre che mi ha impressionato maggiormente è sicuramente la Roma. Però devo dire che anche il Como mi sta piacendo molto. Sono due squadre che stanno esprimendo un buon calcio e che, per organizzazione e qualità, possono essere molto temibili. Il Como, in particolare, continua a confermare di essere una realtà molto interessante e credo che abbia tutte le caratteristiche per sorprendere ancora nel corso della stagione".