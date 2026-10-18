GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Maurizio Sarri furioso dopo Milan-Atalanta 3-2. Queste le parole dell'allenatore dei bergamaschi a Sky Sport:

“Primo tempo regalato al Milan? Abbiamo pressato con scarsa intensità nel primo tempo. Siamo andati un po’ in difficoltà ma abbiamo avuto la prima palla gol con Krstovic. Episodi anche contrari, la palla sul braccio del difensore è battuta tre volte: nell’area del Milan non è stata chiamata al Var. Per il Milan due volte sì. Sul cross di Rowe, ha fatto mano De Winter.

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Poi ho scoperto oggi che ci sono giocatori che possono mandare a fanculo l’arbitro. L’arbitro mi ha detto che l’ha ammonito (Rabiot, ndr, io glielo ho chiesto e ha risposto così. Se poi lo mando io poi mi espelle. Ogni volta che ho incrociato Chiffi a San Siro è andata così, la direzione non mi è piaciuta. Ci dispiace, ma se la squadra è capace di esprimersi come nell’ultima mezz’ora vuol dire che dobbiamo prendere consapevolezza e convinzione”.