"Siamo lieti che una delle sfide più attese del campionato sia trasmessa in chiaro su Dazn. Un'opportunità per i tifosi delle due squadre, ma anche per tutti coloro che amano il calcio", il commento di Paolo Scaroni, presidente del Milan e appena confermato consigliere Lega Serie A. "Un'iniziativa che contribuirà a fare avvicinare più persone allo spettacolo della Serie A - ha aggiunto Scaroni - soprattutto le nuove generazioni. Continueremo a lavorare in sinergia, fra Lega Serie A e broadcaster, per rendere l'esperienza delle partite più accessibile, coinvolgente ed emozionante".