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Il presidente del Milan Paolo Scaroni, Ospite dello Sport Industry Talk del Corriere della Sera, ha parlato anche del nuovo stadio per Inter e Milan:

"Stadio? Iter molto lungo vissuto con l'Inter. Ma siamo arrivati diciamo ad alcune tappe fondamentali. La prima è stata nel novembre dell'anno scorso in cui abbiamo comprato lo stabilimento Meazza e dell'Inter e del Milan e tutta l'area circostante. Quindi ogni tanto leggo dibattiti per dire si butta giù, non si butta giù. Beh questo è una decisione che prenderemo noi perché è nostro, quindi abbiamo dietro di noi un fatto chiaro, notarile direi che ci dà la proprietà che è lo stadio di San Siro. È stato questo il primo passaggio.

Il secondo è quello della presentazione dello stadio che abbiamo fatto qualche settimana fa. Mi sembra che sia piaciuto ai milanesi e agli addetti ai lavori questa presentazione che abbiamo fatto di questo stadio fatto da due grandi architetti. Uno che si è occupato un po' del vestito esterno dello stadio e un altro invece che si è occupato della suddivisione degli spazi all'interno dello stadio perché fare un grande stadio così è qualche cosa di estremamente tecnico. Perché poi come sempre quando si affronta un nuovo tema si imparano delle cose. Io per esempio ho imparato che Manica questa azienda che progetta lo stadio ha fatto 600 stadi nel mondo. Ecco per dire che fare uno stadio è un mestiere, non è una cosa che uno si improvvisa. E questo è stato il secondo passaggio.

Il terzo è stato che Generali ha accolto l'opportunità di intestarsi questo nuovo stadio e anche il vecchio perché comincia da adesso la collaborazione per il Generali Stadium. Hanno colto l'opportunità di avere a Milano i due grandi club milanesi che hanno entrambi una storia di vittorie, sono conosciuti in tutto il mondo, hanno milioni di fan nel mondo, di utilizzare questo nuovo stadio per promuovere la loro immagine, direi soprattutto in Europa perché Generali è un'azienda molto presente ma è proprio anche nel mondo. Hanno colto una grande opportunità perché le opportunità di questo tipo ce n'è una e basta. E quindi devo dire che la negoziazione si è conclusa con grande successo.

Adesso cosa abbiamo davanti a noi? Allora davanti a noi abbiamo che entro settembre del 2027 tutte le autorizzazioni dovrebbero essere fatte. Quindi l'idea è che potremmo cominciare la costruzione del nuovo stadio tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028. E diciamo che siamo abbastanza in dirittura d'arrivo.

Ecco naturalmente poi come sempre su questi temi ci possono essere delle, come possono degli elementi di discussione, soprattutto a Milano si va verso una campagna elettorale per le elezioni di un nuovo sindaco. È un tema come la costruzione di un nuovo stadio è un tema che può appassionare la politica naturalmente. Diciamo che non siamo fiduciosi ed è tutto l'iter che abbiamo fatto fino adesso ci mette al riparo anche da queste potenziali disturbi. E noi siamo fieramente decisi ad andare avanti perché la costruzione del nuovo stadio di San Siro prevede per noi e anche per l'Inter grosso modo 100 milioni di ricavi in più. Questi 100 milioni di ricavi in più sono un ingrediente fondamentale per il successo del Milan, dell'Inter e della Serie A nel mondo perché alla fine 100 milioni per avere grandi giocatori, pagare grandi giocatori sono un ingrediente fondamentale per il successo