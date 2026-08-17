In un'intervista in onda sul canale youtube di Rio Ferdinand, Clarence Seedorf ha spiegato perché quella volta in cui approdò all'Inter rinunciò allo United. L'intervista è stata realizzata da tempo ma oggi è stata rilanciata dal sito ufficiale del Manchester United.

Spagna e Italia erano i posti in cui essere. Poi la Premier League ha preso il volo e i migliori giocatori hanno iniziato ad andare lì. Mi hanno seguito Arsenal, Manchester United e poi Real Madrid, quando sono passato dalla Sampdoria al Real Madrid. Dopo il Real Madrid è successa di nuovo la stessa cosa, ma sono andato all’Inter», ha spiegato.

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«Perché ho scelto l'Inter? Ronaldo! Il fenomeno giocava all’Inter, basta questo? Marcello Lippi, uno dei migliori allenatori del calcio, mi ha chiamato e mi ha detto che voleva che giocassi dietro a Christian Vieri e Ronaldo. E io ho chiesto ’quando e dove?’. Penso che se c’è un club in Inghilterra – perché sono cresciuto guardando la Premier League – Liverpool, Manchester United, Arsenal, questi sono club iconici, il club in cui avrei voluto giocare era proprio il Manchester. E poi anni dopo, quando Carlo Ancelotti è andato al Chelsea, ci sono state anche delle trattative, ma non si sono concretizzate», ha aggiunto.

(Fonte: Rio Meets)