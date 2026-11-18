Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Lazio Nestor Sensini ha parlato della squadra di Gattuso in testa alla classifica:

La stupisce la Lazio in testa?

«La mia Lazio, dovete dire. Io sono un po’ della Lazio, un po’ dell’Udinese e un po’ del Parma. Alla Lazio ho conquistato il mio scudetto. Quell’esperienza si è appiccicata alla pelle, la festa di un popolo intero. Come si fa a dimenticare una cosa così?».

Questo è il passato, e del presente che cosa dice?

«Che la Lazio può fare il bis».

Può rivincere lo scudetto?

«Ha tutte le qualità per centrare l’impresa. C’è l’ambiente giusto, un allenatore come Gattuso che trasmette una grinta incredibile e non è mica uno sprovveduto dal punto di vista tattico, e poi c’è un gruppo che, partita dopo partita, si rende conto di essere competitivo. Perché non bisognerebbe credere alla possibilità di conquistare il titolo?».

La concorrenza per lo scudetto, però, è notevole. C’è l’Inter, c’è la Roma e non solo.

«Allora, cominciamo con il dire che se la Lazio riuscisse a centrare l’obiettivo, sarebbe una specie di miracolo sportivo. I mezzi finanziari non sono paragonabili a quelli degli altri club, e qui bisogna fare i complimenti a tecnici e dirigenti che hanno individuato gli elementi giusti per il progetto che aveva in testa Gattuso. Poi, certo, l’Inter ha qualcosa di più a livello di rosa, come qualità e quantità. E pure la Roma. Però là davanti c’è la Lazio, e con pieno merito. Nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte: il cammino è fantastico. Ho un solo dubbio».

Getty Images

Quale?

«Prima o poi arriverà una sconfitta e bisognerà vedere come il gruppo reagirà alla caduta. Ma sono convinto che Gattuso saprà come affrontare anche i momenti negativi. L’importante è che l’ambiente si stringa sempre attorno ai ragazzi ».

Percentuale di titolo?

«Non sono un indovino, però per quello che ho potuto vedere e per i risultati che ha messo in fila, la Lazio lotterà fino in fondo. Lo ripeto: questa squadra ha il carattere del suo allenatore, e avete mai visto Gattuso mollare nel corso di una gara? Lo stesso dovranno fare i suoi giocatori, e mi sbilancio: alla fine, ce la faranno. E io sarò a festeggiare con loro».