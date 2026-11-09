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Michele Serena, ex terzino sinistro con un passato anche all'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport è tornato sulla sua esperienza in nerazzurro, contraddistinta dalla grande delusione dello scudetto perso all'ultima giornata nella stagione 2001/02: "Moratti mi ricordava Mantovani per la sua umanità. Festeggiavamo il Natale a casa sua, invitava tutta la squadra e si giocava a Bowling. Era innamorato della nostra Inter".

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Peccato non aver vinto uno scudetto…

"Guardi io avevo fatto un fioretto. Volevo smettere vincendo lo scudetto con l'Inter, la squadra per cui tifo fin da bambino. Invece, non so cosa è successo il 5 maggio… mi creda, non l'ho mai più rivista, mi fa troppo male. Non ci riesco, è una ferita ancora aperta. Eravamo tutti in lacrime: io, Ronnie e tanti altri…".

Si dice che litigò con Cuper quel giorno.

"Dovevo giocare io e non Gresko, poi il mister cambiò idea all'ultimo. Così lo affrontai. Avevo fatto di tutto per recuperare da un infortunio ed esserci. Non giocare quel giorno mi ha fatto male".