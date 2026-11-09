L'attaccante ivoriano resta a Milano per curare un problema muscolare che andrà approfondito nella giornata di domani
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Ange-Yoan Bonny non prenderà parte agli impegni della nazionale ivoriana in queste settimane. L'attaccante dell'Inter, in seguito a un infortunio muscolare rimediato durante la gara con il Como, dovrà essere valutato anche attraverso accertamenti strumentali nella giornata di domani. Intanto, la Costa D'Avorio ha già scelto di lasciarlo a Milano per risolvere il problema in vista del rientro con il club nerazzurro.
Questa la nota ufficiale:
"La Federazione Calcistica Ivoriana informa che l'attaccante Ange-Yoan Bonny (Inter), è fuori per i 3° e 4° incontri delle qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027, a causa di motivi medici.
Per compensare la sua assenza, l'allenatore della squadra nazionale, Hervé Renard, ha chiamato l'attaccante dello SK Sturm Graz, Oumar Diakité. Si unisce alla squadra per il doppio incontro contro la Gambia.
La Federazione Calcistica Ivoriana augura a Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e un buon ritorno nella squadra nazionale per Oumar Diakité.
La Federazione Calcistica Ivoriana".
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