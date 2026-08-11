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L'ex centravanti Aldo Serena, intervistato dal Quotidiano Sportivo, ha detto la sua sul prossimo campionato e analizzato il mercato

Serena, che campionato ci possiamo aspettare?

«La verità è che il nostro finora è stato un mercato abbastanza fiacco, a parte i due colpi degli attaccanti di Milan e Juventus. Siamo un po' ai margini, non abbiamo le potenzialità che hanno in Premier League, ma anche alcune squadre tedesche, francesi e spagnole. E anche qualche turca».

L'Inter resta la favorita?

«Penso di sì, è quella più attrezzata, ha contenuti di gioco ma anche qualitativi nei singoli per poter essere in prima fila».

La rivale è il Napoli?

«In pratica il club partenopeo non ha fatto mercato, a parte Rafa Marin, nei titolari la squadra è rimasta quella. Credo che il presidente De Laurentiis abbia guardato anche al passato e si sia reso conto che qualche anno fa la sostituzione alla Juventus di Conte con Allegri aveva portato a un rinvigorimento dei giocatori. Conte è uno che chiede tanto, quindi forse dopo di lui ci vuole uno che media, che cerca di scaricare alcune tensioni. Riuscirà Alleari a rifare quello che ha fatto alla Juve? Di sicuro la squadra ha contenuti tecnici notevoli, anche se la vedo dietro l'Inter».

Il Milan?

«Ha fatto il grande colpo, da qualche anno non aveva un centravanti. Con Gonçalo Ramos ha speso anche tanto, i due colpi finora sono lui e Kolo Muani alla Juve. Il Milan ha messo a posto un settore in cui negli ultimi tre anni non era riuscito a trovare un finalizzatore. Ramos sa giocare con la squadra, è completo e sa trovare l'iniziativa personale per crearsi le occasioni. Bisogna vedere se il nuovo corso di Amorim riuscirà in fretta a far collimare una squadra che è quella dell'anno scorso con metodologie nuove, con una idea di calcio diversa».