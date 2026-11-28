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Intervistato da Sky Sport, l’ex giocatore del Milan Shevchenko ha parlato del Milan e anche dei derby del passato: “Il Milan ha giocato con grande coraggio nelle ultime partite. Si vede che c’è entusiasmo, la squadra segue l’allenatore, i risultati arrivano: sono in un bel momento".

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“Vieri? Ricordi fantastici. Eravamo due squadre fortissime. Il derby va oltre tutto. Le emozioni che ho provato… anche adesso quando vengo a vederli viene la voglia. Quando torno? Magari a inizio anno avrò un po’ di tempo. Il Milan mi invita sempre. Cardinale vedo che è sempre presente: è un bel segnale".

"Ramos? Ha la sua strada, la cosa migliore è avere pazienza, credere nel progetto e prepararsi bene per le partite. Lui è stato scelto perché ha le qualità per stare al Milan. Cisse? I giocatori devono essere criticati quando giocano male, ma bisogna dire qualcosa di positivo quando giocano bene”.