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Marco Simone, ex attaccante del Milan, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del campionato di Serie A, indicando nell'Inter la sua favorita per la vittoria dello scudetto: "L'Inter è la più attrezzata di tutte perché ha la rosa più ampia e forte".