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Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine del Festival dello Sport, Wesley Sneijder ha raccontato qualche aneddoto sull'Inter del Triplete: "Il più simpatico era Pandev, aveva sempre la risposta pronta: era molto simpatico. Il più permaloso era Eto'o: bastava stuzzicarlo un minimo e si arrabbiava. Io lo stuzzicavo, certo.

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Il primo ad arrivare? Io non ero mai il primo, quindi non so chi c'era prima di me: probabilmente Zanetti. Il più umile? Tutti: eravamo tranquilli, sapevamo le nostre qualità e cosa fare: non avevamo superstar ma giocavamo come squadra. Chi ci ha creduto di più? Mourinho e tra i giocatori Materazzi. Il più veloce era Eto'o, il più tecnico ero io: quello con il tiro più forte era Balotelli".