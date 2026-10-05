VIDEO / Sneijder: "A Chivu ho dato un consiglio. La CL? Non so cosa manca all'Inter ma..."

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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder, ex calciatore dell'Inter, ha parlato cosÃ¬ di Hakan Calhanoglu e non solo.

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«E' in scadenza? Non so la situazione, non posso dire molto, ma uno cosÃ¬ io me lo terrei sempre e lâ€™etÃ non mi sembra un grossissimo problema. Poi, in generale, nel club si fa sempre un giusto ricambio: Thuram fa benissimo, ma Ã¨ esploso un grande Pio.

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Vale per lâ€™Inter, ma anche per la maglia azzurra: questo ragazzo ha un fisico da paura e con quello sta spingendo la Nazionale. Io amo lâ€™Italia ma penso che tutto il mondo voglia rivedere gli azzurri al livello piÃ¹ alto possibileÂ».