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Nel corso dell'intervista rilasciata nel documentario Winning per DAZN, Wesley Sneijder ha raccontato questo aneddoto su Jose Mourinho ai tempi dell'Inter.

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"Una volta mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: "Sei stanco?". Io: "Sì, certo che sono stanco mister ma...". E lui: "Vai ad Amsterdam a trovare tuo figlio". E io risposi: "Non voglio andare, voglio giocare nel weekend". E lui: "Esci dal mio ufficio, prenota un volo per Amsterdam, torna giovedì, venerdì ti alleni e sabato giochi".

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Sono andato da mio figlio, sono tornato e mi sono detto: "Sabato devo dare il massimo: per me, per la squadra ma soprattutto per lui. E ricordo di aver segnato due gol (contro il Siena)".