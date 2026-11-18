Nell'intervista rilasciata nel documentario Winning per DAZN, Wesley Sneijder ha raccontato questo aneddoto su Jose Mourinho ai tempi dell'Inter
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Nel corso dell'intervista rilasciata nel documentario Winning per DAZN, Wesley Sneijder ha raccontato questo aneddoto su Jose Mourinho ai tempi dell'Inter.
"Una volta mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: "Sei stanco?". Io: "Sì, certo che sono stanco mister ma...". E lui: "Vai ad Amsterdam a trovare tuo figlio". E io risposi: "Non voglio andare, voglio giocare nel weekend". E lui: "Esci dal mio ufficio, prenota un volo per Amsterdam, torna giovedì, venerdì ti alleni e sabato giochi".
Sono andato da mio figlio, sono tornato e mi sono detto: "Sabato devo dare il massimo: per me, per la squadra ma soprattutto per lui. E ricordo di aver segnato due gol (contro il Siena)".
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