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Terminato il suo contratto con l'Inter, Yann Sommer ha deciso di affrontare una nuova sfida: il portiere svizzero, a 37 anni, ha accettato la proposta del Club Brugge, firmando un contratto triennale.

L'ex estremo difensore nerazzurro si è presentato così ai tifosi belgi: "Mi sento bene, i primi giorni sono sempre interessanti perchè è tutto nuovo. C'è un bell'ambiente, mi piace. Perchè ho scelto il Club Brugge? Ci sono stati molti motivi. Ho avuto delle ottime conversazioni con la società e con il consiglio di amministrazione. Alla fine, è sempre una questione di sensazioni. Sono arrivato qui e ho visto il centro di allenamento, avevo anche assistito ad alcune partite della squadra in passato. Conoscevo il loro stile di gioco e ho avuto una piacevole conversazione con l'allenatore. Poi è arrivata quella sensazione, e mi ha detto che sarebbe stato il passo giusto per me.È tutto molto professionale e moderno. Qui è tutto perfetto per lavorare bene, crescere e fare una buona stagione. È bello essere qui".

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"Sono davvero felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare la stagione. Proverò a portare la mia esperienza. Il mio primo obiettivo è quello di essere un buon portiere per il Club Brugge. Uno dei momenti più belli degli ultimi anni sono stati i titoli con l'Inter, quando abbiamo festeggiato per la città sul pullman: è stato incredibile. Sono momenti che ti ripagano di tutti gli sforzi fatti. Mi sono sempre detto che voglio dare il massimo nella mia carriera, perché un giorno finirà e inizierà una nuova vita. Voglio davvero dare tutto me stesso in questo mondo del calcio, ho ancora grandi motivazioni per migliorare ogni giorni. Amo fare il portiere, amo giocare a calcio, anche ora a 37 anni".