Il tecnico della Juve ridimensiona i risultati negativi delle italiane in Champions: “Giocate solo due partite, fare già calcoli di fine competizione è troppo”
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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Celta Vigo, in Spagna.
Tra i temi trattati anche i risultati negativi della squadre italiani.
Segnali negativi in Champions"Quello che è successo ieri sera è una cosa che può accadere e fa parte dell'analisi di cui abbiamo parlato prima. Dalle interviste mi è sembrato tutto un po' esagerato, mantenere il livello di squadra sempre compatto, unito, sapendo gestire mentalmente il ritmo della gara tutti insieme. Ma si sono giocate solo due partite di Champions, quanto venuto fuori oggi mi sembra tutto esagerato. È una partita, un episodio, fare subito calcoli di fine competizione…Sono sicuro che squadre come Inter e Napoli sapranno trovare contromisure per qualificarsi. Poi le stesse difficoltà che han trovato loro ieri sono le stesse che potremo trovare domani".
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