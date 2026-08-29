GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Luciano Spalletti è stato intervistato da DAZN dopo il successo contro il Parma per 2-0 della Juventus: ecco le sue dichiarazioni. "Mancato arrivo di Kessié? Probabilmente, se viene confermata questa situazione di difficoltà dalla parte medica su Thuram, c'è bisogno di un calciatore a metà campo. I nostri direttori avevano organizzato una situazione che fosse logica e che fosse interessante sotto tutti gli aspetti, poi è sfumata, per cui ora loro andranno alla ricerca di un altro profilo".

"Mancato rigore per il Parma? È un impatto, non è un contatto, è l’attaccante del Parma che cerca il contatto. Infatti in un minuto l’hanno liquidata, come è giusto che sia".

"Stop Cambiaso? Bisogna fare degli accertamenti domani mattina”.