Tre punti, una vittoria netta e diverse indicazioni positive per l’Inter, che archivia la sfida contro il Parma con una prestazione convincente. Al termine del match di San Siro, i protagonisti nerazzurri hanno commentato la gara ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Spence: "Un grande onore giocare in questo stadio accoglienza strepitosa da parte dei tifosi. Emozioni? Ringrazio molto i tifosi, ero reduce da un infortunio e ora giocheremo molte partite. Servirà grande continuità ma il mister è molto bravo nel tenerci sulla corda tutti"