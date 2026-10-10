Le parole dei protagonisti nerazzurri dopo il successo contro il Parma a San Siro.
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Tre punti, una vittoria netta e diverse indicazioni positive per l’Inter, che archivia la sfida contro il Parma con una prestazione convincente. Al termine del match di San Siro, i protagonisti nerazzurri hanno commentato la gara ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Spence: "Un grande onore giocare in questo stadio accoglienza strepitosa da parte dei tifosi. Emozioni? Ringrazio molto i tifosi, ero reduce da un infortunio e ora giocheremo molte partite. Servirà grande continuità ma il mister è molto bravo nel tenerci sulla corda tutti"
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