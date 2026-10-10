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L'Inter vince 3-0 contro il Parma a San Siro: gol di Sucic, Calhanoglu su rigore e poi Thuram. Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Dazn:

"Era un'incognita dopo la sosta, tre settimane di stop non erano mai capitati. In queste settimane, i ragazzi hanno lavorato bene, hanno avuto tanto entusiasmo e voglia di allenarsi. Quelli in Nazionale hanno dato il loro contributo, sono contento dell'energia mostrata, anche della qualità che abbiamo messo. Ci siamo adattati velocemente all'avversario, mi fa piacere aver messo in campo i giocatori un po' indietro nei minutaggi e abbiamo fatto riposare quelli che hanno dato tanto in Nazionale"

Crescita di Pio Esposito

"La caratteristica principale che lui ha è la generosità, l'egoismo non fa parte del suo vocabolario. Lavora tanto per la squadra, mi ha impressionato anche nelle riaggressioni da sotto, ha reagito, ha fatto tante cose belle anche nella riaggressione dopo aver perso palla. Ha fatto, fa e lo farà anche in futuro, siamo sicuri. Lui lavora tanto per il gruppo e il gruppo riconosce in lui uno che ci darà una mano come lo ha fatto finora"

Carlos Augusto

Dimarco e il nuovo ruolo, più in movimento e al centro

"Non è solo questo inizio di campionato, anche l'anno scorso e negli anni passati, da quinto e da terzo. Ha caratteristiche importanti, ha forza fisica, ha energia nei duelli, si sovrappone, attacca la linea, ha un tiro da lontano con entrambi i piedi, siamo contenti di averlo con noi, è un giocatore che capisce le sue caratteristiche e le mette a disposizione del gruppo""Dipende spesso dall'atteggiamento dell'avversario, a volte se ci vengono a prendere a uomo, diamo libertà di portare via il suo marcatore, a volte entra in area, ha chiuso anche un cross da quinto di destra nel primo tempo ed è bravo a reagire nelle riaggressioni, è uno dei migliori che capisce l'importanza dello scatto per andare a riprendere la palla"