L'esterno dell'Inter si racconta, fra abitudini dentro e fuori dal campo e sfera personale

Fabio Alampi

Chill guy

spence arrivo inter (1)

VIDEO / Destinazione Milano: il backstage dell'arrivo di Spence in casa Inter

Djed Spence, uno dei volti nuovi di questa stagione dell'Inter, si è raccontato nel corso di un'intervista concessa a GQ. Si parte dalla sua capacità di rimanere sempre calmo: "Non mi agito più di tanto. Probabilmente ho smesso di provare ansia verso i 18 anni. A dire il vero credo che la prima partita del Mondiale, proprio prima di entrare in campo, sia stata l'occasione in cui ho provato di nuovo quella sensazione: un po' di nervosismo. Non la chiamerei ansia, però: preferisco definirla semplicemente energia. Resto nella mia bolla, perché sento che l'agitazione degli altri può finire per contagiarti".

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