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L'esterno dell'Inter Djed Spence ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Como a San Siro: "Affronteremo la gara con la stessa mentalità di Rotterdam, è stata una bella vittoria: sappiamo che il Como mette tanta intensità, dobbiamo essere allo stesso livello con l'obiettivo di vincere.

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Saranno in fiducia, vorranno dimostrare il loro valore e vincere: ma ovviamente vogliamo vincere noi. Io mi sento bene, sto ancora recuperando giorno dopo giorno, ma sto meglio e sto ritrovando il ritmo partita.