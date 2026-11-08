Ecco le dichiarazioni di Djed Spence, intervenuto ai microfoni di Dazn, pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Como
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Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Como, Djed Spence ha parlato così del match di San Siro:
"Dobbiamo avere la stessa mentalità dopo la partita contro il Feyenoord. Terza partita da titolare? Sto bene, devo ancora trovare la mia forma migliore, la posso trovare partita dopo partita"
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