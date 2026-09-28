Non una partita come le altre per Aleksandar Stankovic. Nella sfida tra Serbia e Olanda, il centrocampista ha ritrovato da avversario Ruben van Bommel, ma dietro quel confronto c’è una storia che parte da molto lontano.

I due, infatti, si conoscono da quando erano bambini. Anni in cui i loro padri, Dejan Stankovic e Mark van Bommel, si affrontavano nei derby tra Inter e Milan, mentre Aleksandar e Ruben crescevano praticamente fianco a fianco.

Stankovic: «Ci conosciamo da quando avevamo otto anni»

«È stata una giornata speciale, perché avevamo otto anni quando ci siamo conosciuti per la prima volta».

Ai microfoni di VoetbalPrimeur, Stankovic ha raccontato cosa abbia significato ritrovare Van Bommel dall’altra parte del campo:

Poi il ricordo di quel periodo:

«Abitavamo uno accanto all’altro e giocavamo nei giardini l’uno dell’altro».

Un legame nato da bambini e rimasto evidentemente intatto anche con il passare degli anni.

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Dai giardini di casa alla Nazionale

La particolarità della storia sta proprio nel percorso dei due.

Mentre Dejan Stankovic e Mark van Bommel vivevano la rivalità del derby di Milano, i figli condividevano il tempo libero e il pallone lontano dagli stadi.

Anni dopo, Aleksandar e Ruben si sono ritrovati sullo stesso campo, ma con due maglie diverse e a livello internazionale.

"Per questo oggi è stato un momento molto emozionante. E lui è forte ora come allora, avrà un grande futuro e sono contento per lui e fiero di lui".