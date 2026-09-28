I due sono cresciuti fianco a fianco mentre i loro padri, Dejan Stankovic e Mark van Bommel, si affrontavano nei derby di Milano
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Non una partita come le altre per Aleksandar Stankovic. Nella sfida tra Serbia e Olanda, il centrocampista ha ritrovato da avversario Ruben van Bommel, ma dietro quel confronto c’è una storia che parte da molto lontano.
I due, infatti, si conoscono da quando erano bambini. Anni in cui i loro padri, Dejan Stankovic e Mark van Bommel, si affrontavano nei derby tra Inter e Milan, mentre Aleksandar e Ruben crescevano praticamente fianco a fianco.
Stankovic: «Ci conosciamo da quando avevamo otto anni»Ai microfoni di VoetbalPrimeur, Stankovic ha raccontato cosa abbia significato ritrovare Van Bommel dall’altra parte del campo:
«È stata una giornata speciale, perché avevamo otto anni quando ci siamo conosciuti per la prima volta».
Poi il ricordo di quel periodo:
«Abitavamo uno accanto all’altro e giocavamo nei giardini l’uno dell’altro».
Un legame nato da bambini e rimasto evidentemente intatto anche con il passare degli anni.
Dai giardini di casa alla NazionaleLa particolarità della storia sta proprio nel percorso dei due.
Mentre Dejan Stankovic e Mark van Bommel vivevano la rivalità del derby di Milano, i figli condividevano il tempo libero e il pallone lontano dagli stadi.
Anni dopo, Aleksandar e Ruben si sono ritrovati sullo stesso campo, ma con due maglie diverse e a livello internazionale.
"Per questo oggi è stato un momento molto emozionante. E lui è forte ora come allora, avrà un grande futuro e sono contento per lui e fiero di lui".
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