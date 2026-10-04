Intervistato da Il Messaggero, Andrea Stramaccioni ha parlato anche di Nazionale, con focus particolare su Barella

Marco Macca

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Intervistato da Il Messaggero, Andrea Stramaccioni ha parlato anche di Nazionale, con focus particolare su Barella. Ecco le sue parole:

Stramaccioni

Lâ€™Italia di Mancini lâ€™ha accolta subito fiducia, giusto?

«Sono sempre stato positivo su questo nuovo ciclo. Non posso dire di esserne stato sicuro della riuscita, ma ci speravo fortementeÂ».

Come Ã¨ nata la â€˜nuovaâ€™ Italia in cosi poco tempo?

«Ãˆ un mix: idee del ct, il blocco storico e la freschezza dei nuovi convocatiÂ».

Si parla di rivoluzione, ma alla fine ci sono molti protagonisti di prima. Cosa Ã¨ cambiato realmente?

«La convinzione di andare sulla strada indicata dal tuo allenatore. Concetti che la squadra segue con grande applicazioneÂ».

stramaccioni dazn post (1)

Sebastiano Esposito ha mostrato maturitÃ  e intelligenza.

«Merita una menzione particolare, sÃ¬. Quando lo vedo cosÃ¬ concentrato e motivato penso che possa alzare il livelloÂ».

Questione Barella: la sua importanza e poi il ruolo di â€˜alternativaâ€™.

«NiccolÃ² Ã¨ un giocatore fondamentale per questa Nazionale e Mancini lo conosce meglio di tutti, Ã¨ stato determinante anche nella sua prima Italia. Titolare o subentrante Barella ci rappresentaÂ».

(Fonte: Messaggero)

Stramaccioni Bisseck Verona Inter

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