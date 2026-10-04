Intervistato da Il Messaggero, Andrea Stramaccioni ha parlato anche di Nazionale, con focus particolare su Barella
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Intervistato da Il Messaggero, Andrea Stramaccioni ha parlato anche di Nazionale, con focus particolare su Barella. Ecco le sue parole:
Lâ€™Italia di Mancini lâ€™ha accolta subito fiducia, giusto?«Sono sempre stato positivo su questo nuovo ciclo. Non posso dire di esserne stato sicuro della riuscita, ma ci speravo fortementeÂ».
Come Ã¨ nata la â€˜nuovaâ€™ Italia in cosi poco tempo?«Ãˆ un mix: idee del ct, il blocco storico e la freschezza dei nuovi convocatiÂ».
Si parla di rivoluzione, ma alla fine ci sono molti protagonisti di prima. Cosa Ã¨ cambiato realmente?«La convinzione di andare sulla strada indicata dal tuo allenatore. Concetti che la squadra segue con grande applicazioneÂ».
Sebastiano Esposito ha mostrato maturitÃ e intelligenza.«Merita una menzione particolare, sÃ¬. Quando lo vedo cosÃ¬ concentrato e motivato penso che possa alzare il livelloÂ».
Questione Barella: la sua importanza e poi il ruolo di â€˜alternativaâ€™.«NiccolÃ² Ã¨ un giocatore fondamentale per questa Nazionale e Mancini lo conosce meglio di tutti, Ã¨ stato determinante anche nella sua prima Italia. Titolare o subentrante Barella ci rappresentaÂ».
(Fonte: Messaggero)
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