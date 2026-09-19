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Intervistato da Libero, l'ex tecnico Andrea Stramaccioni ha analizzato la grande sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter

È già sfida scudetto?«Quello no, ma chi vince dà già una bella spallata all'entusiasmo dell'altra. L'Inter è abituata da anni a sfide di questi livelli mentre per la Roma sarà bello tornare a respirare questa atmosfera».

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Chivu ha incontrato tre volte Gasperini e lo ha sempre battuto.«Chivu è molto preparato e di grande intelligenza tattica, ha giocatori che per lui si butterebbero nel fuoco. Poi ha avuto il Gasp come allenatore, lo conosce e avrà preparato questa partita per metterlo in difficoltà come ha sempre fatto».

L'Inter basa tutto sul 3-5-2 che Gasp teme, vero?«Lo score di Gian Piero col 3-5-2 nerazzurro spiega questa difficoltà. Da quando l'Inter ha virato su questo sistema con Conte, poi con Inzaghi e ora con Chivu, il Gasp ha collezionato contro l'Inter 4 pareggi e 10 sconfitte. Non è un caso».

Troppi errori nella difesa interista: come limitarli?«Sono state sviste gravi, ma individuali, non il frutto di una difficoltà di squadra o di un momento di dominio della squadra avversaria. Non li vedo preoccupanti per il futuro».

La sfida si deciderà a centrocampo?«Calhanoglu mancherà e per me è insostituibile. Rappresenta un'assenza pesante per l'Inter anche se Zielinski e Barella stanno bene. Vedo Sucic favorito su Jones per la terza maglia da titolare. Nella Roma penso a Kone e Cristante intoccabili con Pisilli che contende una maglia a Soulé e Mora come possibile angelo custode del play avversario, pronto assaltatore d'area alle spalle del duo d'attacco Dybala-Malen».

Svilar è un numero uno in tutti i sensi. Martinez è, invece, sotto esame: ha già incassato sei reti.«Svilar come rendimento è il miglior portiere della serie A. L'interista vive un momento non facile ma Chivu lo difende e fa bene».