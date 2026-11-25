L'Inter ritrova il sorriso in Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu superano 2-0 lo Stoccarda al Meazza grazie alle reti di Sucic e Lautaro Martinez, conquistando tre punti preziosi per il cammino europeo. Al termine della sfida, i protagonisti della serata nerazzurra intervengono ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione, commentare il risultato e proiettarsi verso i prossimi impegni. Queste le parole di Sucic: "Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere questa partita, lo stadio ha spinto molto, mi alleno per calciare i rigori. Siamo una grande squadra e lo sappiamo, potevamo fare 5 gol l'importante è aver vinto questa partita. Non è possibile giocare sempre al massimo ma ci alleniamo per giocare al meglio ogni partita"