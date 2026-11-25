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Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions League con lo Stoccarda: "E' stata una partita difficile, in Champions sono tutte così: lo Stoccarda è forte, corre tanto. In casa dobbiamo fare il nostro meglio, oggi abbiamo creato tanto con la giusta mentalità e voglia: anche in difesa abbiamo fatto molto bene e siamo contenti.

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Loro sono una squadra che gioca uomo su uomo e corre tanto, non è facile giocare così: dopo 20' la partita era già sulla nostra strada. Pronto a diventare protagonista? Siamo tutti protagonisti, abbiamo giocatori con tanta qualità e ci sono tante partite: la stagione è lunga. Siamo tutti protagonisti, io sono contento quando gioco così: sul rigore quando me lo lasciano tirare ho una grande responsabilità perché gioco in una big e bisogna fare gol.

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Regista? Sono contento, penso di poter giocare in tutti i ruoli di centrocampo e anche il Mister mi ha usato così. Sono pronto per dare il mio meglio, voglio solo aiutare la squadra. Il mio obiettivo? E' vincere il più possibile con la squadra. Se Calhanoglu e Zielinski mi hanno dato consigli sul rigore? Loro sono tra i migliori al mondo, io ho tanta fiducia in me e sono contento perché ho fatto due gol in due partite. Le prime 8? E' l'obiettivo ma guardiamo partita per partita e vediamo dove siamo".