Finisce 2-2 all’Olimpico tra Roma e Inter, al termine di una partita dai due volti per i nerazzurri. Sotto di due gol all’intervallo, la squadra di Chivu cambia passo nella ripresa, reagisce con carattere e riesce a completare la rimonta fino al pareggio finale. Al termine della sfida, spazio alle parole dei protagonisti ai microfoni di Inter TV, per analizzare una gara complicata, la reazione del secondo tempo e il punto conquistato a Roma.

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Questo il commento di Sucic: "Cosa succede nei secondi tempi? Abbiamo iniziato ancora molto male e non so perché. Concediamo troppo, concediamo troppi gol. E iniziamo a giocare troppo tardi. Dobbiamo mostrare la nostra forza dall'inizio, non so perché succeda ma dobbiamo analizzarlo. Se giochiamo come nel secondo tempo, siamo i migliori. Ma questa forza la abbiamo anche nel primo tempo e dobbiamo dimostrarla fin dall'inizio. Cosa mi ha detto Chivu prima di entrare? Chivu non mi ha detto niente di speciale, mi ha detto di giocare veloce, di aiutare la squadra. Io sono sempre felice di giocare, non vedevo l'ora di entrare. Cerco di dare il massimo in ogni partita e di aiutare la squadra