Intervistato da Sport Mediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto e non solo. L'ex giocatore ha fatto il punto anche sulla Juve. "Sicuramente una Juventus da valutare. Dopo una brutta stagione, un fallimento totale secondo me, perché comunque la Juve si è suicidata calcisticamente nella passata stagione non arrivando in Champions League. L'anno scorso sono mancate terribilmente ferocia, il veleno, la voglia di vincere, l'ossessione della vittoria".

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Vedendo quello che è emerso dalle amichevoli estive, cosa va e cosa non va nella Juve?

La cosa che non mi è piaciuta è che si è ripartiti ancora con poca personalità, poca voglia di creare, invece la mentalità vincente si costruisce già dall’estate. La cosa positiva è avere dei giocatori come Kolo Muani, che rispetto a David è sicuramente un valore aggiunto.

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Vlahovic ti ha deluso?

Che voto dai all'attuale centrocampo della Juve?

Ti elenco queste squadre a livello di rosa e mi dici se sono inferiori o superiori alla Juve: Inter?

Napoli?

Roma e Milan?

Como, Atalanta, Fiorentina?

Dico sì, perché è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. È vero che poi i calciatori pensano ai loro interessi, però secondo me si era creato anche un bel feeling con la tifoseria. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlaovic verso la Juventus, perché comunque la Juve ha dato tanto a DusanBasso. Il centrocampo della Juve è il reparto che non mi sta convincendo, speravo che entrasse un giocatore tipo Kessié. Quindi non so lì in mezzo, per gli equilibri che ci sono adesso, chi possa prendere in mano questa squadra.L’Inter in questo momento è superiore a tutti.Napoli secondo me ha ancora qualcosa in più della Juve.Entrambe non sono superiori alla Juve.Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions perché la Juve si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è da Juve.

(Sport Mediaset)