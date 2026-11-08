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Marcus Thuram è stato uno dei protagonisti principali del successo dell'Inter contro il Como. L'attaccante francese ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono 3 punti, una partita in casa gestita bene, contro un avversario forte.

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Abbiamo fatto il massimo per far vincere l'Inter stasera. Il ritorno in Nazionale? Nessuno mi fa mai arrabbiare".