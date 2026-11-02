Sabatini vede il Como vincente contro l'Inter nel prossimo turno di campionato: i pronostici anche di Zazzaroni e Cruciani
VIDEO FCIN1908 / Le ultime dal De Kuip alla vigilia di Feyenoord-Inter
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati, con largo anticipo, anche su Inter-Como, big-match della prossima giornata di campionato.
La partita è in programma domenica alle ore 18 a San Siro ma prima ci sono anche gli impegni di Champions, con l'Inter che affronterà domani a Rotterdam il Feyenoord mentre la squadra di Fabregas affronterà mercoledì il Lens.
Secondo Sandro Sabatini, a San Siro vincerà il Como: "Vince il Como 2-1 contro l'Inter, segnano Pio Esposito e Nico Paz", dice Sabatini.
Zazzaroni, invece, vota Inter: "Vince 3-1, segnano Calhanoglu e Baturina". Cruciani, invece, opta per il pareggio: 2-2 il risultato secondo il conduttore radiofonico, con gol di Nico Paz e Thuram.
© RIPRODUZIONE RISERVATA