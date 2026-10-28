GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

«MVP, ma sembravo con lo sguardo assente? Abbiamo sofferto, ma l'importante è vincere e prendere i tre punti». Marcus Thuram ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Venezia per due a zero.

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«Se non sono soddisfatto? È stata una partita difficile, loro giocano per la loro salvezza e fanno la loro partita, alla fine l'abbiamo sbloccata ed è andata bene», ha aggiunto l'attaccante nerazzurro.

-Una piccola preoccupazione è che non si riescono a risparmiare troppe energie tra i big perché nel secondo tempo sono dovuti entrare Calhanoglu e Barella?

Non ci sono titolarissimi o giocatori in panchina. Qui ci sono 24 giocatori e tutti possono difendere la maglia dell'Inter. Oggi il mister ha fatto delle scelte, sabato ne farà altre, ma non ci sono big e non big. Siamo tutti giocatori uguali.

(Fonte: DAZN)