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L'ex attaccante Luca Toni ha parlato a margine degli eventi legati al World Padel Tour. Tra i temi toccati, il calcio italiano dopo le prime tre giornate di campionato: "La Roma è partita forte, ha fatto quadrato. Poi quando hai Dybala in queste condizioni e sta bene, fa la differenza. Hanno un centravanti fortissimo, sembra fatto apposta per il gioco di Gasperini. Per ora sta andando tutto bene, ma vediamo quando giocheranno ogni tre giorni: dovranno gestire le energie".

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Fra una settimana ci sarà un test importante contro l'Inter.

"La Roma sta andando bene, c'è grande entusiasmo ed è bello che incontri certe squadre in queste condizioni. Chiaro che di fronte c'è una squadra forte, per me l'Inter è la più forte, soprattutto per il numero di giocatori, al di là dell'undici. Con il Real Madrid ha perso, però ha avuto occasioni e se l'è andata a giocare a viso aperto là".