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Nel giorno di Fiorentina-Juventus, Luca Toni è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex della gara. "Mi aspetto una gara tirata, anche un po’ tesa. La Juventus ha bisogno di trovare continuità, ma come sempre conta di più per la Fiorentina questa sfida. Ai giocatori, anche agli stranieri appena arrivati a Firenze, basta un giretto in centro per capirlo. Quando batti la Juve, ti regali qualche giorno di grande serenità".

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Fiorentina e Juventus hanno cambiato tantissimo in estate. Eppure i viola sono un punto sopra la zona retrocessione e i bianconeri fuori dall’Europa. Chi l’ha delusa di più?

"Mi sarei aspettato di più da entrambe. Gli infortuni della Juventus, in particolare quelli di Yildiz, Thuram e Locatelli, hanno avuto il loro peso: anche l’Inter calerebbe senza tre titolari di quel calibro. Quello della Fiorentina è stato un cambiamento totale, sono arrivati anche dei bei talenti. Ma quando sei nelle zone pericolanti, il pallone scotta. Sono convinto che appena i viola si tireranno un po’ su, sbocceranno diversi di questi giocatori".

(Gazzetta dello Sport)