Intervenuto ai microfoni ufficiali della Carrarese, Luka Topalovic si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il giovane spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Carrarese. "Sono molto felice, ringrazio la società per questa opportunità".

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Cosa ti ha spinto a scegliere la Carrarese?

"Mi ha spinto molto a scegliere questo club il mister Cioffi, la sua idea di gioco. Poi la squadra è molto giovane, credo che possiamo fare grandi cose quest'anno. Sono venuto qua per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi del club".

All'Inter giocavi con grandi giocatori. Cosa pensi di poter aggiungere a questa squadra?

"Sì, giocavo nell'U23 l'anno scorso, ma durante la stagione ho avuto l'opportunità di allenarmi con la prima squadra qualche volta e sono molto felice di avere questa opportunità. Ogni partita che il mister della prima squadra di mette dentro, impari cose nuove. Qua voglio trovare continuità e dare il mio meglio per aiutare la squadra in campo".